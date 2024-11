Omar al Qataa Palestinos deslocados se dirigem a Jabalia





O Hamas está "disposto" a uma trégua na Faixa de Gaza e pede ao presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , que pressione Israel a interromper as operações militares, afirmou nesta sexta-feira à AFP uma fonte do movimento islamista palestino.

"O Hamas está disposto a alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza , caso uma proposta seja apresentada e com a condição de que (Israel) a respeite", disse um diretor do escritório político do movimento, Basem Naim.

Ele também pediu à administração Trump que pressione o governo israelense "para que interrompa a agressão" em Gaza.

"O Hamas informou aos mediadores que é favorável a qualquer proposta que leve a um cessar-fogo definitivo e à retirada militar da Faixa de Gaza, permitindo o retorno dos deslocados, um acordo sério para a troca de prisioneiros, a entrada de ajuda humanitária e a reconstrução", acrescentou Naim.

Durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra o território israelense, 251 pessoas foram sequestradas. Noventa e sete continuam detidas em Gaza, incluindo 34 que foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

Desde então, houve apenas uma trégua que permitiu a libertação de mais de 100 reféns, no final de novembro de 2023.

As negociações estão paralisadas. O Catar anunciou a suspensão de sua mediação entre Israel e Hamas.