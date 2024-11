Gabriel Benevides Lufthansa Cargo aposenta mais um MD-11 e agora possui apenas uma unidade do trijato em sua frota

Onze pessoas ficaram feridas em um voo da Lufthansa que ligava Buenos Aires a Frankfurt após a aeronave enfrentar uma forte turbulência enquanto sobrevoava o Atlântico. O incidente ocorreu nesta terça-feira (12), e a companhia aérea confirmou que, entre os feridos , estavam cinco passageiros e seis tripulantes , sendo que a maioria dos ferimentos foi classificada como leve.

Em um comunicado, um porta-voz da Lufthansa afirmou que a segurança do voo não foi comprometida em momento algum, destacando que a turbulência foi breve, mas suficientemente intensa para causar os ferimentos.

Após o pouso seguro da aeronave no aeroporto de Frankfurt, às 10h53 (hora local), os feridos receberam atendimento médico imediato. O voo estava a bordo de um Boeing 747-800, que transportava 329 passageiros e 19 tripulantes.

A turbulência ocorreu na chamada Zona de Convergência Intertropical (Z-CIT), uma área conhecida por suas condições atmosféricas instáveis, situada na linha do equador, onde os ventos dos hemisférios Norte e Sul se encontram.

Embora o incidente tenha sido sério, a segurança geral do voo não foi afetada, e o voo seguiu normalmente até o seu destino planejado. A Z-CIT é uma região comum de turbulência, embora geralmente essas ocorrências não tragam consequências graves. No entanto, a possibilidade de lesões aumenta caso os passageiros não estejam com os cintos de segurança afivelados durante períodos de turbulência.

Este episódio em particular segue um padrão de turbulência severa que pode causar ferimentos, especialmente quando os passageiros estão fora de seus assentos ou não estão devidamente protegidos.

De acordo com o NTSB (Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos), a turbulência continua sendo uma das principais causas de ferimentos em voos comerciais.

No entanto, mortes em decorrência de turbulência são extremamente raras. Entre 1980 e 2009, foram registrados apenas três óbitos causados por turbulência, e nenhum caso fatal desde então em voos comerciais. Em maio deste ano, um incidente similar causou a morte de um passageiro e feriu 30 pessoas em um voo da Singapore Airlines, que foi severamente sacudido por um bolsão de ar no Sudeste Asiático.