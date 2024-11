Reprodução Bezerro nasce com duas narinas, três olhos e uma orelha





Uma cena incomum e surpreendente deixou a pequena vila de Samoha, em Madhya Pradesh, na Índia, agitada nos últimos dias. Um bezerro nasceu com uma série de anomalias: duas narinas, três olhos e apenas uma orelha. A notícia rapidamente se espalhou pela região, atraindo moradores curiosos que queriam ver de perto o animal.

O fazendeiro Raghuraj Lodhi, responsável pelo rebanho, não escondeu sua surpresa ao se deparar com o filhote. “Eu fiquei sem palavras quando vi. Nunca tinha visto nada assim em todos os meus anos trabalhando com animais”, comentou.

Apesar de suas características incomuns, o bezerro está se alimentando bem e, por enquanto, parece saudável. Casos como este são extremamente raros e geralmente resultam de anomalias no desenvolvimento embrionário. Ainda assim, o fato de o animal ter sobrevivido após o nascimento é visto como um pequeno milagre pelos moradores locais.

Especialistas afirmam que bezerros com três olhos são casos de anomalias genéticas raras, mas não impossíveis. O fenômeno ocorre devido a mutações durante a formação embrionária, resultando em características fora do comum, como o terceiro olho localizado na testa.

Este não é o primeiro registro de um animal com tais peculiaridades. Em maio de 2021, um caso semelhante foi documentado no País de Gales, onde um bezerro nasceu com um olho extra no meio da testa. O filhote foi descoberto por um veterinário durante testes de rotina para tuberculose em um rebanho na península de Llŷn.

Na época, o animal galês foi descrito como “saudável” e o terceiro olho apresentava pálpebras e cílios funcionais. Após o nascimento, ele foi adquirido pelo Santuário Animal Jain, no Reino Unido, e foi realocado para um novo lar em Leicester, onde recebeu cuidados especiais.

No vilarejo de Samoha, onde o novo bezerro nasceu, muitos moradores acreditam que o nascimento de um animal tão peculiar pode ser um sinal divino ou um presságio de boa sorte. “Na nossa cultura, um bezerro com três olhos pode ser visto como uma manifestação espiritual, semelhante ao deus Shiva, que é representado com um terceiro olho”, explicou um dos aldeões.

Enquanto o fazendeiro Lodhi decide o futuro do filhote, veterinários locais planejam uma visita para avaliar o estado de saúde do bezerro e investigar as causas das suas anomalias. O caso tem atraído curiosos não apenas da região, mas também das redes sociais, onde imagens do animal foram amplamente compartilhadas.