Google Street Indian Creek, ilha que serve de "bunker para bilionários"





Moradias, há milênios, mostram o status e situação financeira de alguém. No mundo moderno, uma das maiores riquezas é morar em uma ilha isolada que também é uma cidade fechada apenas para moradores. Existe uma dessas na Flórida, e a filha de Donald Trump e Gisele Bundchen têm casas lá.

Indian Creek é municipalidade pertencente ao Miami-Dade, condado da Flórida. O local tem, então, prefeito e vereadores, coleção de impostos e até os próprios policiais. Tudo para benefício das cerca de 80 pessoas que moram ali.

O lugar fica em uma ilha perto de Miami. A área tem cerca de 1,2 quilômetros quadrados, o que faz dela menor que o parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Moradores ilustres

A vila tem moradores ilustres e famosos. O primeiro dele foi Julio Iglesias . Até 2020, ele dividia a vizinhança com banqueiros e CEOs. Ele vendeu a casa dele para filha de Donald Trump, Ivanka , pela bagatela de US$ 31,8 milhões (cerca de R$ 196 milhões).

Desde então, outro casal famoso que comprou uma casa lá foi a brasileira Gisele Bundchen e o marido, Tom Brady.

Outro ilustre morador é Jeff Bezos, fundador da Amazon e uma das pessoas mais ricas do mundo. Ele comprou duas casas por US$ 147 milhões (cerca de R$ 907 milhões.), demoliu as duas está construindo uma nova.

Supostamente, enquanto isso, ele mora com a noiva, Lauren Sanchez, em uma terceira propriedade no valor de US$ 90 milhões (cerca de R$ 555 milhões).

Bunker dos bilionários.

Para eles, a segurança e a privacidade são grandes atrativos. O lugar é no meio do mar e é cercado. Todos que entram lá precisam apresentar documentos - e todo o isolamento rendeu o apelido de “bunker dos bilionários” - pois ninguém entra sem autorização.

Mesmo as pessoas que transitam pela rua não têm toda essa liberdade. Um corretor de imóveis disse à revista Town and Country : “Lá é realmente privado, os policiais pedem sua CNH.”

"É discreto e superchique, tradicional", contou também frequentador. "A ilha inteira é linda e bem cuidada, não é como se houvesse novas construções malucas e casas feias. Parece mais Palm Beach do que Miami."

A cidade é cheia de casas muradas, e não há nenhum comércio ou restaurante. O único local público é um clube de campo de quase 100 anos, mais antigo que a vila. A associação custa quase R$ 3 milhões.

O clube, inclusive, deu origem da vida. Como é comum, as casas em volta funcionavam como casa de veraneio de ricaços. Agora, as pessoas moram por lá.