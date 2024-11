Getty Images Evo Morales, ex-presidente de Bolívia





O ministro da Justiça da Bolívia , César Siles , solicitou nesta quarta-feira ao governo argentino detalhes sobre a investigação aberta no país contra o ex-presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) por supostos crimes de tráfico de pessoas e abuso sexual.

“Estamos solicitando informações por meio dos canais diplomáticos correspondentes para obter todos os dados e manter um monitoramento e coordenação permanentes”, declarou Siles em uma coletiva de imprensa em Sucre, a capital constitucional da Bolívia e sede do Poder Judiciário.

“Não podemos permitir que graves crimes contra crianças e adolescentes fiquem impunes, independentemente de quem seja o autor ou a vítima. Estamos falando de meninas que têm o direito reforçado à liberdade sexual e à proteção do Estado”, expressou o ministro.

No sábado, a ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, confirmou que uma investigação penal foi aberta contra Evo Morales há 15 dias, após uma denúncia feita pelo empresário e ex-ministro boliviano Branko Marinkovic. Em sua conta na rede social X, junto a um áudio com detalhes da denúncia, Bullrich escreveu: “MORALES, DENUNCIADO. O CRIME EM SOLO ARGENTINO SE PAGA”.

Bullrich também indicou que, além do caso de abuso de menores na Bolívia, agora existe uma nova acusação na Argentina: “O ex-presidente socialista boliviano é acusado de ter convivido com quatro adolescentes durante o asilo político que o kirchnerismo lhe ofereceu”, um fato que ela descreveu como “o pior dos crimes, em nosso solo”. A denúncia aponta para supostos crimes de tráfico de pessoas e abuso sexual.

Evo Morales, líder do Movimento ao Socialismo (MAS), exilou-se na Argentina após a crise política de 2019, quando denunciou um suposto “golpe de Estado” contra ele depois das eleições presidenciais polêmicas daquele ano.

Por outro lado, o ministro de Governo da Bolívia, Eduardo del Castillo, afirmou no domingo que o Estado boliviano cumprirá a Lei se receber algum pedido oficial da Argentina sobre Evo Morales, incluindo a possibilidade de um alerta migratório.

Desde 26 de setembro, a Procuradoria da Bolívia investiga o ex-presidente após receber um relatório de inteligência que o vincula a supostos crimes de tráfico de pessoas e estupro. Segundo o documento, Morales teria mantido uma relação com uma menor de idade, com quem supostamente teve uma filha em 2015, durante seu mandato.

Além disso, em Cochabamba, autoridades informaram em outubro sobre outras sete denúncias de abuso de menores contra Evo Morales, indicando que os crimes teriam ocorrido nessa região central do país.

A investigação em andamento na Bolívia ocorre na região de Tarija, onde a procuradora departamental, Sandra Gutiérrez, afirmou contar com “provas materiais” contra o ex-presidente. Contudo, a ordem de prisão anunciada anteriormente ainda não foi emitida.

O processo aberto na Argentina ocorre em um momento de alta tensão na Bolívia. Seguidores de Evo Morales mantêm bloqueios em estradas no centro do país, exigindo a anulação do processo contra ele por estupro e tráfico de pessoas, bem como a renúncia do presidente Luis Arce. Morales distanciou-se de Arce em 2021 devido a divergências na gestão do governo e na direção do Movimento ao Socialismo (MAS).