Reprodução Sucuri de 4m





Uma sucuri de 4 metros bloqueou o fornecimento de água em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, no último sábado (2). O animal foi encontrado já sem vida na tubulação que leva água até a estação de tratamento da cidade.

Abastecimento foi retomado após remoção da sucuri

A sucuri foi retirada na bomba de captação da represa no bairro de Cascalho, permitindo o restabelecimento do fornecimento de água para os moradores. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade, essa foi a segunda ocorrência do tipo na semana.

Mesmo com grades nas tubulações para evitar a entrada de animais, a sucuri conseguiu passar pelo sistema de bombeamento. O órgão municipal destacou que a sucuri de 4 metros é uma presença comum na região.

O abastecimento foi restabelecido após a remoção da sucuri de 4 metros da tubulação, e medidas estão sendo revistas para evitar novas interrupções.