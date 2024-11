O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2024 é "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Luiz Carlos Dias coordenador de redação do Etapa

"É um tema extremamente relevante, porque ele resgata toda uma história da população brasileira. A herança africana está para além da questão étnico-racial dos negros no Brasil. Nossa cultura brasileira é formada por traços dessa miscigenação."

"Pensando em um caminho textual, existe um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, de número 18, que prima pela igualdade étnico-racial. Então, para que haja a valorização da cultura africana a gente tem que entender que os povos africanos são marginalizados historicamente no Brasil, desde o mercado de escravizados."

"Como proposta de intervenção, eu pensaria em algo que passasse pelo Ministério da Igualdade Racial. No governo atual, inclusive, temos uma ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco."

Nayara de Barros coordenadora de redação do Etapa

"É um tema bastante importante no debate público desde que foi publicada a lei 11.654, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de Ensino Fundamental e Médio no Brasil."

"Os estudantes poderiam tratar do debate racial que tem havido no campo da educação. O próprio conceito de racismo estrutural poderia ser mencionado, em relação ao racismo como parte da estrutura social, um sistema que se manifesta nas relações políticas, econômicas e jurídicas, que vai se apresentar também como um desafio à valorização dessa herança nas mais diversas instâncias. O importante é que os estudantes se concentrem na herança brasileira."

Confira o tema da redação do Enem em outros anos



Enem 2023 - "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”

Enem 2022 - "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil"

Enem 2021 - "Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil"

Enem 2020 - "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira", na versão impressa; e "O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil", na digital.

Enem 2019 - "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

Enem 2018 - "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet"

Enem 2017 - "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"

Enem 2016 - "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”

Enem 2015 - "A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira"

Enem 2014 - "Publicidade infantil em questão no Brasil"