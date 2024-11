Reprodução Prédio localizado no Líbano





O exército de Israel informou neste sábado (2) que matou o Nasser Brigade, chefe da divisão de foguetes do Hezbollah , durante uma operação no sul do Líbano . Brigade era considerado o responsável por uma série de ataques contra Israel desde 8 de outubro de 2023, aumentando a tensão entre os dois lados.

Os confrontos entre Israel e o grupo extremista Hezbolla h têm crescido nas últimas semanas, comprometendo qualquer chance de cessar-fogo. Neste sábado, um ataque a partir do Líbano feriu 11 pessoas em uma cidade na região central de Israel. Um foguete atingiu uma casa, causando pânico entre os moradores. “Saímos e vimos poeira, crianças gritando, mulheres gritando, e todos correram para a casa atingida," relatou Qasim Mohab, um residente de Tira. Felizmente, não houve mortes.

Ofensiva israelense impacta fronteira e estruturas humanitárias

Além disso, Israel realizou um bombardeio na fronteira entre Líbano e Síria, atingindo um posto de Al-Qaa-Jousieh, utilizado por refugiados. Esse posto, já alvo em 25 de outubro, tornou-se um ponto vital para pessoas que fogem do conflito.

No total, 52 pessoas foram mortas em ataques israelenses no Líbano na última semana, incluindo moradores da região de Baalbek, famosa por suas ruínas romanas protegidas pela Unesco. Desde o início da escalada, mais de 43 mil palestinos foram mortos em Gaza e 2,8 mil no Líbano, segundo autoridades de saúde locais. No lado israelense, 71 pessoas morreram em ataques do Hezbollah.

Hezbollah em apoio ao Hamas

O Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel no dia 8 de outubro, um dia após o ataque do Hamas. A aliança do Hezbollah com o Hamas resultou em uma onda de violência, aumentando as baixas nos territórios de ambos os lados e ampliando a crise humanitária.