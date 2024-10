Reprodução Mulher foi presa na festa de 70 anos por abusar de afilhado de 7 anos





Uma idosa foi presa na própria festa de aniversário de 70 anos durante a quarta-feira (9). Ela estava foragida e tinha pendente um mandado de prisão de 12 anos por estupro de vulnerável.

O caso aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mariele Oliveira dos Santos foi presa por agentes do 31° Batalha da Polícia Militar (Recreio) e 16ª DP (Barra da Tijuca).

Ela estava em um restaurante da Avenida Embaixador Abelardo Bueno e comemorava o aniversário de 70 anos e foi encaminhada para uma unidade prisional da Secretária de Estado de Administração Penitenciária, onde esperará os passos seguintes.

O crime

De acordo com a polícia do RJ, o crime aconteceu em 2021. A mulher e o então namorado de 59 anos, Juarez Carlos Barbosa, abusaram juntos de uma criança de 7 anos. A vítima era afilhada do homem e convivia com ele dentro de casa.

O homem foi encontrado no dia seguinte à prisão da mulher. Ele estava na Comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, e preparava uma fuga após a prisão da mulher.

A abusadora foi condenada a 12 anos de prisão, ao passo que o padrasto da criança recebeu pena de 21 anos.