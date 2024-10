Divulgação Polícia Civil investiga caso da morte de gêmeas





A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu a mãe de duas meninas gêmeas de seis anos que morreram na cidade de Igrejinha, Rio Grande do Sul, em um intervalo de oito dias. Ela foi presa na quarta-feira (16).

A prisão é temporária e será mantida, ao menos até a divulgação dos laudos do Instituto Geral de Perícias (IGP). Ela é suspeita de ter causado a morte das duas crianças. As crianças chamavam Antônia e Manoela Pereira

A morte

Manoela morreu primeiro. Ela passou mal enquanto dormia e foi levada às pressas para o hospital. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Antônia morreu da mesma maneira, também dormindo e com parada cardiorrespiratória, na terça-feira (15).

Depoimentos

A polícia informou que o corpo das meninas não apresentaram nenhuma marca aparente de violência. O Departamento de Polícia do Interior investiga o caso para determinar a causa da morte.

A mãe das meninas foi interrogada pela polícia. Ela apresentou sinais de problemas psiquiátricos, o que será levado em conta na investigação.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Igrejinha (Comudica) não recebeu relatos sobre maus-tratos, "tampouco recebemos informações de falta de atuação do conselho tutelar ou da rede em acompanhamento deste caso em especifico que pudessem gerar a abertura de sindicância.”



“Tomamos conhecimento da situação pela imprensa e vamos averiguar se houve, por parte do conselho tutelar, a violação do dever legal de proteger as infantes, nos termos da lei, pois não toleramos qualquer violação de direitos”, disseram, ainda.