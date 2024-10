Reprpdução / Redes sociaiss Gosma branca aparece em praia do Canadá





Uma “ gosma esquisita ” intriga as pessoas nas praias do Canadá. Sem explicação, um objeto (ou seria um animal?) diferente começou a aparecer na faixa de areia de Newfoundland, e as pessoas tentam entender o que são.

O objeto é uma espécie de “bolha gosmenta” que, como explicam os cientistas marinhos da região, são escorregadias por fora, esponjosas por dentro e tem grande potencial combustível.

Viralização na internet

Uma das primeiras aparições da gosma foi em um grupo do Facebook com 40 mil pessoas, majoritariamente dedicado a vidros do mar. Philip Grace, colecionador, pulicou uma imagem da massa, e disse que encontrou várias. O tamanho da massa variava do tamanho de um prato a uma moeda.

As pessoas acharam graça e compararam a aparição a um pedaço de massa de toutons, espécie de panqueca típica da área. Talvez, para o Brasil, pareceria uma massa de pão de queijo bem pálida.

Começaram, então, as suposições do que poderia ser: bolas de parafina ou cera, esponjas do mar, mofo ou âmbar-cinzento (vômito de baleia), mas nada pareceu verificar.

Dave McGrath, que mora por perto, disse que a praia estava tomada de “centenas e centenas” das bolhas: “Pareciam com uma panqueca antes de virar, quando tem aquelas bolhinhas. Eu cutuquei alguns e eles são firmes por dentro. Vivo aqui há 67 anos e nunca vi nada assim!”

O que dizem especialistas

A Guarda Costeira disse, de acordo com o residente, que as gosmas se espalhavam por 46 km da costa. Não sabiam dizer, no entanto, se eram perigosos ou não.

Cientistas federais também se envolveram, mas não sabem, tampouco, do que se trata. No momento, trabalham para entender o que não pode ser.

Descartaram, por ora, petróleo, lubrificantes, hidrocarboneto de petróleo ou biocombustível. Deverão continuar os testes pelos próximos meses. Até lá, o mais seguro é ficar longe.

Call them goo, goop, or alien poo, these white blobs washing up to beach areas like Ship Cove in Newfoundland are baffling Canadian scientists. Non-organic, non-plastic. Need to know more! #mysteryblobs pic.twitter.com/D83ZhcGQN1 — benj (@genuinu) October 13, 2024