Reprodução/Colossal Biosciences Cientistas tentam trazer espécie de mamute de volta à vida





Será que Jurassic Park está a um passo de se tornar realidade? Enquanto não há meios de retornar dinossauros para terra, cientistas trabalham em uma possibilidade mais próxima: criar mamutes . Um grupo de pesquisadores trabalha em ressuscitar a espécie em breve.

O processo de trazer um animal extinto à vida, ou criar criaturas muito parecidas com ele, chama-se “desextinção”. Embora seja comum na ficção científica, agora chega mais perto da realidade com a descoberta, na Sibéria, de cromossomos congelados de um mamute morto há 52 mil anos.

A empresa Colossal Biosciences gostou da descoberta e pretende trazer os mamutes de volta até, no máximo, 2028! E o método, depois, poderá até ser aplicado para criar novos humanos.

Primeiro mamute

Embora os cientistas queiram criar um mamute completo, o provável é que iniciem o processo com um híbrido. O animal deverá ser parte elefante, parte mamute. A ideia é fazer combinações genéticas parecidas com as de clonagem, mas misturar os DNAs.

Depois, entendendo o DNA e como ele se comporta e constrói, a espécie vai ser "filtrada" cada vez mais.

Outros animais podem reviver

O site Live Science entrevistou Ben Lamm , CEO da empresa que quer reviver o mamute. Ele disse que a desextinção está “mais perto do que as pessoas imaginam” e que é “altamente provável que uma outra espécie extinta volte à vida antes do mamute”.

Existem outas empresas preocupadas com a “desextinção”, como a Colossal Biosciences , dos EUA. Os cientistas anunciam, no website, que têm tentativas ativas de criação de três animais extintos:

Mamute Lanoso , extinto há 4 mil anos;

, extinto há 4 mil anos; Tigre-da-Tasmânia, extinto em 1936;

extinto em 1936; Dodô, extinto em 1681.

A Taurus Foundation , outra empresa, quer trazer de volta o arouque, espécie de vaca primitiva extinta em 1627 na Polônia.. A ideia é reconstruir o DNA usando o genoma de bois que vivem, hoje, na Europa.