Redação GPS Dia das Crianças





A semana entre os dias 6 e 12 de outubro tem um feriado que, assim como em outros casos, será em um sábado. Em 12 de outubro, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil para os católicos.

A data lembra o dia em que uma imagem (que passou a ser considerada como da santa) foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, em 1717. O dia é feriado no país desde 1980, como contou o História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2018 .

Na mesma data, é celebrado o Dia das Crianças no Brasil. A data, que surgiu de uma campanha de empresários, vai além da questão "do presente". No ano passado, uma psicóloga falou ao Tarde Nacional (programa da Rádio Nacional de Brasília) sobre a data. A efeméride também foi tema de especiais na TV Brasil, como na apresentação abaixo:





O 12 de outubro também é o Dia Nacional da Leitura. A data, criada para promover a importância da leitura como ferramenta de educação, cultura e cidadania, foi tema de matérias da TV Brasil, como nesta edição do Repórter Brasil, em 2016:





E antes do dia 12?

As datas comemorativas da semana não se restringem ao 12 de outubro. Um dia antes, um veículo da EBC está de aniversário. Nesta data, a Radioagência Nacional completa nada menos do que 20 anos, em 11 de outubro. A história foi contada pela Agência Brasil no ano passado.

Além do aniversário da Radioagência Nacional, há outra data celebrada em 11 de outubro. É o Dia Internacional da Menina. Com a desigualdade de gênero latente em diversas sociedades, a data promove campanhas para garantir que as meninas tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento e crescimento que os meninos e estejam livres de discriminação e abusos.

No dia 10 de outubro, outras duas datas que têm o objetivo de conscientizar a população são celebradas: o Dia Mundial da Saúde Mental e o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher. Os temas foram tratados em veículos da EBC, como o Tarde Nacional, em 2020, e o Repórter Brasil, no ano passado.





Música e esporte



A semana tem, ainda, datas que celebram a música e o esporte. No dia 7 de outubro, é celebrado o Dia do Compositor Brasileiro. A data serve para homenagear os profissionais responsáveis pela criação de músicas que expressam a cultura e a diversidade do país e foi tema de programas das Rádios EBC, como Ponto do Samba , Tarde Nacional e Viva Maria .

No campo do esporte, temos o Dia do Atletismo. A data, que já nos trouxe alegrias em competições internacionais e também é ferramenta para a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas, foi tema do Revista Rio no ano passado

Para fechar a semana, temos uma conquista no esporte. Hoje, completam-se 50 anos do bicampeonato mundial de Fórmula 1 conquistado por Emerson Fittipaldi. O título, ganho a bordo de uma McLaren, foi contado pelo História Hoje, em 2014.

6 de outubro de 2024

Nascimento do ex-atleta de natação catarinense Fernando Scherer (50 anos).

Morte da atriz e cantora portuguesa Amália Rodrigues (25 anos) – conhecida mundialmente como a "Rainha do Fado".

Emerson Fittipaldi torna-se bicampeão mundial de Fórmula 1 (50 anos).

Assassinato de Clarisse Índio do Brasil nas ruas do Centro do Rio de Janeiro (100 anos) – personagem da elite carioca, vítima da violência urbana, famosa por sua caridade. É lembrada por ter pedido perdão ao seu assassino no momento de sua morte. Em sua homenagem, existe um busto em praça pública no bairro de Botafogo.



7 de outubro de 2024

Morte do autor, poeta, editor e crítico literário estadunidense Edgar Allan Poe (175 anos) – um dos primeiros escritores americanos de contos, considerado o inventor do gênero ficção policial.

Nascimento do arquiteto, pintor, desenhista e programador visual paulista Claudio Tozzi (80 anos).

Morte do mestre de artes marciais Carlos Gracie (30 anos) – criador do Brazilian Gracie Jiu-Jitsu.

Morte do maestro e compositor russo radicado no Brasil Georges Moran (50 anos) – suas valsas, sambas, boleros e outras canções foram gravadas por grandes nomes da MPB entre as décadas de 1930 e 1950.

Nascimento da primeira bebê de proveta no Brasil (40 anos).

Ocorre a batalha da Praça da Sé, conhecida como "Revoada dos Galinhas Verdes" (90 anos) – episódio no qual forças da esquerda antifascista paulista debelaram uma manifestação da Ação Integralista Brasileira.

Cientistas descobrem 20 luas em torno de Saturno (05 anos), tornando-o o planeta com mais luas no Sistema Solar.

Dia do Compositor Brasileiro.



8 de outubro de 2024

Morte do pianista, organista, saxofonista, arranjador e compositor gaúcho Manfredo Fest (25 anos).

Nascimento do poeta, jornalista, político e livreiro fluminense Evaristo da Veiga (225 anos) – autor do Hino da Independência do Brasil.

Morte da comediante e atriz fluminense Zezé Macedo (25 anos) – foi radioatriz no humorístico "Balança, mas não Cai" da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, além de ter participado de filmes e programas de televisão.

Morte do cantor e compositor mineiro Ranulfo Ramiro da Silva, o Xavantinho (25 anos) – formou dupla caipira com seu irmão Pena Branca, e recebeu o Prêmio Sharp em 1990.

Nascimento do compositor cearense Waldemar Ressurreição (110 anos) – em 1962, criou o grupo vocal Anjos do Sol, que fez apresentações nas rádios Mauá, Nacional e Guanabara, além de participações na TV.

Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical – comemoração criada pela Lei Nº 13.309 de 6 de julho de 2016, para estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta logo após o parto, com o consentimento da mãe.



9 de outubro de 2024

Morte do diplomata, poeta e escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto (25 anos).

Nascimento da cantora, compositora, produtora musical e poetisa britânica PJ Harvey (55 anos).

Nascimento do músico britânico John Entwistle (80 anos) – baixista e fundador da banda The Who.

Nascimento do roteirista e diretor de cinema mexicano Guillermo del Toro (60 anos).

Morte do filósofo franco-magrebino Jacques Derrida (20 anos) – conhecido pelo conceito da "Desconstrução" em filosofia.

Inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro do Corcovado (140 anos) – inaugurada por Dom Pedro II, a linha foi usada para transporte das peças do Cristo Redentor, inaugurado em 1931.

Dia do Atletismo.

10 de outubro de 2024

Morte do ator estadunidense Christopher Reeve (20 anos) – famoso por seu papel como Superman.

Morte do cantor e compositor José Gonçalves (70 anos) – da dupla "Zé e Zilda", formada com sua esposa Zilda Gonçalves.

Dia Mundial da Saúde Mental – comemoração internacional instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental com o apoio da ONU desde 1992.

Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher – celebrado desde 10 de outubro de 1980, marcando o protesto de mulheres nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo contra o crescente índice de crimes contra mulheres no Brasil.



11 de outubro de 2024

Nascimento do cantor e compositor maranhense João do Vale (90 anos).

Morte do escritor e jornalista mineiro Fernando Sabino (20 anos).

Nascimento da tenista paulistana Maria Esther Andion Bueno (85 anos) – conhecida como "A Bailarina do Tênis", foi a primeira brasileira a vencer um Grand Slam de tênis em Wimbledon.

Morte da cantora fluminense Odete Amaral (40 anos).

Roberto Landell de Moura obtém patente norte-americana para o transmissor de ondas (120 anos) – invenção que fez do padre gaúcho um pioneiro na ciência da telecomunicação.

Yom Kipur (Dia do Perdão) – importante data do calendário judaico, que começa no crepúsculo do décimo dia do mês de Tishrei.

Dia Internacional da Menina – comemoração instituída pela ONU em 2011, com o apoio da organização "Plano Internacional".

Emancipação da cidade de Campina Grande (160 anos).

Lançamento do programa "Escolinha Mirim" na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (70 anos) – visava ensinar produção de rádio às crianças.

Início da Radioagência Nacional (20 anos).

12 de outubro de 2024