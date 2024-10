Redação GPS Eduardo Bolsonaro





Na última sexta-feira (4), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comentou sobre a possibilidade de assumir a presidência nacional do Partido Liberal . Ele expressou satisfação com a ideia, mas ressaltou que, antes de qualquer decisão, pretende dialogar com Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto.

“Quero ter liberdade total do partido para defender os valores conservadores do Brasil, sempre alinhado com os princípios que sigo e a missão do Jair Bolsonaro ”, afirmou Eduardo em entrevista à CNN.

O deputado também mencionou a complicação que a proibição de contato entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto , imposta pelo ministro do STF Alexandre de Moraes , traz para o partido. “Essa restrição prejudica a nossa estratégia, especialmente nas eleições municipais para as prefeituras pelo país”, concluiu.