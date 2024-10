Redação GPS Prisdente Luiz Inácio Lula da Silva





Na tarde desta sexta-feira (4), um veículo utilizado por uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República foi roubado em São Bernardo do Campo, região do ABC paulista . O carro estava estacionado em frente à Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva votará no próximo domingo (6).

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista, que estava dentro do veículo no momento do crime, aguardava a equipe enquanto eles trabalhavam dentro da escola. Ela estava parada na Rua Maria Azevedo Florence, no bairro Assunção, quando foi abordada por dois homens armados que bateram na janela do carro e ordenaram que ela saísse. Sob ameaça de armas, a motorista deixou o veículo, que foi levado pelos criminosos junto com seus pertences pessoais, como celular e objetos da equipe do GSI .

O que diz a vítima?

De acordo com o relato da vítima à polícia, os ladrões exigiram que ela informasse a senha do celular antes de fugir. Além do aparelho, outros itens levados incluem uma mala com roupas, uma mochila com um notebook, coldre, carteira, cartões de crédito, crachás da Presidência, funcional da Marinha, e um colete balístico. Havia também itens de uso operacional do GSI, como baterias de rádio e cadernos de anotações.

A Polícia Militar foi acionada logo após o ocorrido, mas até a última atualização da reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O caso foi registrado na delegacia de São Bernardo do Campo como roubo, com quatro vítimas envolvidas, entre elas a motorista e membros do GSI que tiveram seus itens levados.

Em nota oficial, o GSI confirmou que o veículo roubado era alugado e prestava serviços à Presidência da República . Informaram ainda que nenhum armamento foi levado, e que o caso está sendo investigado pelas autoridades policiais do estado de São Paulo.