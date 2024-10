Reprodução Barco vira no Congo e mata 78; 142 estão desaparecidos





Um barco com 278 passageiros a bordo virou na travessia do lago Quivu na República Democrática do Congo , durante esta quinta-feira (3). Ao menos 78 pessoas morreram no local.

Uma fonte da Reuters estava no local e relatou que diversos parentes das vítimas se reuniram a margem do lago para lamentar as mortes.

As vítimas foram retiradas do local dentro de sacos plásticos e carregadas para longe. Não se sabem as causas do acidente. As informações são da Reuters.

Vídeo de acidente

Um vídeo mostrou os momentos do acidente. O barco era pequeno, tinha ao menos dois andares, e estava bastante cheio.

A embarcação balança nas ondas e começa a se inclinar a bombordo, até virar e ficar com a quilha (a "parte de baixo") para cima, a ponto de aparecer inteira.

O barco estava a cerca de 700 metros do porto, então a visibilidade do acidente é boa.

Governador se pronuncia

O governador da província de Quivu do Sul , Jean Jacques Purusi , informou a Reuters que, originalmente, foram contabilizados 78 mortos e 58 sobreviventes resgatados. Porém, o cenário pode mudar:

“Levará pelo menos três dias para saber o número exato, porque nem todos os corpos foram encontrados."