Reprodução Hamza Bin Laden foi dado como morto em 2019





O filho de Osama Bin Laden , Hamza Bin Laden , dado como morto em 2019, pode estar vivo e liderando a Al-Qaeda , conforme revelam relatórios recentes de inteligência. Conhecido como “Príncipe Herdeiro do Terror”, Hamza, aos 34 anos, estaria assumindo o controle da organização que seu pai fundou, com a ajuda de seu irmão, Abdullah Bin Laden. A informação é do 'The Mirror'.

O ressurgimento da Al-Qaeda está sendo monitorado de perto, já que especialistas temem novos ataques, semelhantes aos do 11 de setembro . Hamza teria escapado de uma tentativa de assassinato da CIA e agora estaria escondido no Afeganistão, em cidades como Jalalabad, onde continua expandindo as operações da Al-Qaeda com apoio de líderes talibãs.

Segundo análises, ele teria criado 10 campos de treinamento no Afeganistão, que preparam combatentes e bombardeiros suicidas para ataques contra alvos ocidentais. Esses campos também mantêm conexões com outros grupos extremistas, como o Estado Islâmico (ISIS-K), o que agrava a situação e aumenta o risco de novos atentados.

Relatórios indicam que, apesar da promessa do Talibã de cortar relações com grupos terroristas, a Al-Qaeda tem recebido suporte e proteção no Afeganistão. Hamza, que teria se refugiado no Irã com suas quatro esposas, estaria usando rotas seguras para continuar suas atividades, enquanto seu irmão Abdullah também desempenha papel importante nessa reestruturação. Analistas alertam que o Afeganistão voltou a ser um polo de extremismo, com até 21 redes terroristas operando no país.