Reprodução/Youtube Irving Finkel





Pesquisadores finalmente decodificaram uma antiga tabuinha babilônica , considerada o mapa mais antigo do mundo , e revelaram novos detalhes sobre as crenças da criação do mundo na civilização babilônica .

Criada entre 2.600 e 2.900 anos atrás, a Imago Mundi oferece uma visão fascinante sobre como os babilônios enxergavam a origem do universo. O mapa circular, inscrito em cuneiforme, apresenta a Mesopotâmia — o "mundo conhecido" na época — e descreve a criação do mundo sob a tutela de Marduk, o poderoso Deus da Criação. Esta descoberta reforça a importância das mitologias na compreensão dos babilônios sobre a formação da Terra e das forças divinas que a moldaram.

Descoberta em 1882 pelo arqueólogo Hormuzd Rassam na cidade antiga de Sippar, no atual Iraque, a tabuinha permaneceu esquecida até ser redescoberta há 29 anos. Hoje, está sob a guarda do Museu Britânico em Londres.

Além de retratar a criação, o mapa também menciona criaturas míticas, como o homem-escorpião e o pássaro Anzu, simbolizando as forças sobrenaturais que, segundo as crenças babilônicas, governavam o mundo. A representação de rios e montanhas sugere os limites do universo conhecido, e textos descrevem seres divinos habitando regiões além da Terra, destacando o imaginário babilônico sobre o cosmos.

A Imago Mundi foi criada em um período de grandes avanços culturais e científicos para os babilônios, que também desenvolveram um sistema numérico avançado e a primeira teoria funcional sobre os planetas.