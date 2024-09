Reprodução Homem morre após cirurgia para tirar 23 dentes e implantar 12





Um homem chinês morreu após cirurgia para extrair 23 dentes e implantar outros 12. A idade não foi revelada, mas a vítima, chamada Huang, morreu de ataque cardíaco em 27 de agosto, 13 dias após a operação.

De acordo com informações do jornal chinês Shangai Daily, aComissão de Saúde da cidade de Yongkang, província de Zhejiang, começou uma investigação para entender causa da morte e se cirurgia foi realizada de maneira certa e responsável.

O médico que fez a cirurgia tem sobrenome Yuan, ele trabalhada na clínica DeWay. A identidade dos envolvidos, assim como idades ou detalhes de identificação, não foram reveladas.

Cirurgia de restauração imediata

O procedimento ao qual Huang foi submetido chama-se “cirurgia de restauração imediata.” Nele, os dentes são extraídos e, então, implantados imediatamente.

É uma cirurgia que existe e é comum. O número de dentes extraído por sessão será definido pelos médicos cirurgiões, e depende, principalmente, da saúde do paciente. Ao jornal Jimu News, funcionários do hospital no qual Huang estava confirmaram a prática.

A cirurgia, porém, costuma envolver apenas dentes da frente. Dentes molares precisam ser extraídos e, normalmente, há espera de três ou quatro meses, no mínimo, para realização do implante, como explicaram os funcionários ao jornal.

O médio, porém, com consentimento de Huang, extraiu 23 dentes ao todo, incluindo mais d um molar, contra o procedimento habitual da clínica. O cirurgião responsável não se pronunciou sobre o método.

A investigação oficial segue. A clínica na qual o procedimento ocorreu é particular, tem fins lucrativos e é especialista em implantes e endodontia.