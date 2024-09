Redação GPS Maduro adianta Natal para outubro na Venezuela

Nicolás Maduro suspendeu o cerco ao redor da embaixada argentina em Caracas, neste domingo (8), mas o controle de acesso pela polícia local continua. Homens encapuzados que estavam posicionados nos muros e nas ruas ao redor foram retirados, mas ainda há restrições para quem entra ou sai da área próxima à embaixada.

A eletricidade, que havia sido cortada, foi restaurada, coincidindo com a saída de Edmundo González, líder da oposição e candidato à presidência, que pediu asilo na Espanha após seis semanas escondido na embaixada da Holanda. González já está em Madri, após ser retirado da Venezuela por um avião da Força Aérea Espanhola, em um acordo com o governo Maduro.

Jorge Rodríguez, em rede social, confirmou que a Venezuela concedeu salvo-conduto a González, afirmando que isso demonstra o respeito ao direito internacional. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, disse que o asilo foi solicitado pelo próprio opositor.

O Brasil, que havia assumido a responsabilidade pela embaixada após a expulsão dos diplomatas argentinos, informou que qualquer mudança no acordo deveria ser negociada e que o controle da embaixada não pode ser alterado unilateralmente por Caracas.

No entanto, o governo venezuelano revogou no sábado (7) a autorização para que o Brasil assumisse a embaixada da Argentina. O gesto levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a convocar uma reunião de emergência neste domingo para discutir a situação.

Após a eleição de 28 de julho, em que Maduro foi reeleito, a expulsão dos diplomatas argentinos ocorreu porque o governo de Javier Milei não reconheceu o resultado, alegando fraude. Com seis opositores refugiados na embaixada, o Brasil fez um acordo para proteger a inviolabilidade do local. No entanto, Maduro violou esse entendimento, aumentando a tensão diplomática entre os países.