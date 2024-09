Reprodução Marcelo Lajes é preso após ser acusado de atirar

Marcelo Lajes (União Brasil) foi preso em flagrante no sábado (7), acusado pelo deputado estadual Carlinhos BNH (PP) de realizar disparos de arma de fogo durante uma carreata na Estrada do Ambaí, onde estava o também candidato a vereador, Baixinho da Van (PL). Após o incidente, Lajes pagou fiança de R$ 1,5 mil e foi liberado. O caso está sendo investigado pela 58ª DP (Posse).

Carlinhos BNH relatou em depoimento que, durante a carreata, ouviu disparos sem saber de onde vinham. Após alguns momentos de correria, ele foi informado por testemunhas que os tiros teriam sido disparados por Lajes.

Uma testemunha confirmou à polícia que viu Lajes na janela de seu estabelecimento comercial no segundo andar, disparando para o alto. Segundo ela, ao ver Marcelo com uma arma, a população começou a correr com medo. Marcelo Lajes fugiu do local após os disparos, mas foi localizado e detido pela polícia.

Em resposta às acusações, Lajes afirmou em uma rede social que "quem não deve, não teme" e prometeu provar sua inocência. Ele anunciou que fará uma live na tarde deste domingo (8) para explicar sua versão dos fatos, alegando que as "acusações mentirosas" se voltarão contra quem as fez.

Carlinhos BNH também se manifestou, condenando a atitude de Lajes, que além de político, é policial militar: "Foi um ato de covardia, de desespero e de despreparo. Não foi uma atitude correta, e ele deve responder pelo crime. Isso é grave, pois poderia ter ferido alguém. Estamos fazendo uma campanha limpa e repudiamos qualquer atitude criminosa."