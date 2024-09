Divulgação / PF Escorpiões apreeendidos em Campinas

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (6/9), com o apoio do IBAMA, um mandado de busca e apreensão para apurar a suposta criação, venda e exportação ilegal de animais da fauna silvestre por um morador da cidade de Campinas, São Paulo.

A investigação iniciou após uma encomenda com destino a Alemanha, em cinco de outubro de 2023, ter sido retida em um dos centros de distribuição dos Correios e a análise de seu conteúdo revelar a presença de 73 aranhas do grupo Araneae, da família Theraphosidae, sendo 43 do gênero Avicularia.

A exportação dos animais foi realizada sem a devida licença da autoridade ambiental competente e em condições degradantes aos animais que foram acondicionados em uma caixa de papelão, distribuídos em pequenos frascos plásticos sem alimentos.

Dessa vez a apreensão foi de cerca de 400 espécimes encaminhados ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para adequada destinação. O criadouro clandestino ficava no Residencial Parque Novo Mundo, divisa com o município de Valinhos. O suspeito criava outras espécies para alimentar a cadeia.

Entre os resgatados estavam 300 aranhas caranguejeiras, cobras e escorpiões. Eles estavam guardados em potes de vidros e caixas plásticas. O suposto dono dos animais silvestres, de 46 anos, deve responder por crime de venda de animal da fauna silvestre sem licença.