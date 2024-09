Redação GPS Com críticas a Lula e ao STF, Bolsonaro reúne multidão em ato na Avenida Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, neste sábado (7), dia da Independência do Brasil, de um ato contra o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O local escolhido para a manifestação foi a Avenida Paulista, em São Paulo. Na ocasião, o Pastor Silas Malafaia reforçou a prisão do ministro do STF e manifestantes carregaram faixas e cartazes pedindo intervenção militar.

O Governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também estiveram presentes. As camisas amarelas da seleção brasileira voltaram ao cenário no corpo dos manifestantes.

No discurso, Bolsonaro defendeu a anistia aos condenados de 8 de janeiro e afirmou acreditar na reversão, pelo Congresso, da sua inelegibilidade.

Afirmou que a atitude do ministro Moraes, relator de inquéritos nos quais o ex-presidente é investigado, é de ditador.O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, antes do discurso do pai havia pedido o impeachment de Ministro.

O governador Tarcísio de Freitas disse sentir saudade do ex-presidente no comando. Ele também defendeu anistia para os presos pelos atentados.

Pablo Marçal (PRTB) e Marina Helena (Novo) também participaram do ato. O ato começou com o Hino Nacional e terminou por volta das 17h. Desde cedo, manifestantes já ocupavam a Avenida Paulista.

O pastor Silas Malafaia foi o responsável por convocar o ato, com autorização da Polícia Militar (PM).