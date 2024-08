Reprodução/TV Globo Carro de luxo ficou destruído





Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou o pedido de liberdade de Igor Ferreira Sauceda, motorista que atropelou e matou motociclista com Porsche em São Paulo. O anúncio foi feito nesta segunda, 27, após quase um mês da prisão de Igor.

Igor é réu por homicídio doloso triplamente qualificado por motivo fútil. Ele foi acusado de atropelar com um Porsche e matar intencionalmente o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo na zona sul da cidade, em 29 de julho.

A defesa pediu pela anulação da prisão preventiva, mas a juíza Isabel Begalli Rodriguez negou a soltura e disse que a liberdade pode causar “risco à ordem pública.” Além disso, a decisão baseou-se no fato de que Igor anteriormente usara o veículo para ameaçar pessoas e teve atitude “agressiva e ameaçadora.”

Como foi assassinato

O assassinato de Pedro foi flagrado em câmeras de segurança. O motociclista e o motorista do Porsche tiveram uma discussão no trânsito e depois se afastaram.

Igor acelerou o carro e atropelou o ciclista, jogando-o contra um muro. Pedro foi socorrido e levado ao hospital, mas morreu.

Igor saiu sem ferimentos, e a namorada dele, que estava no banco do carona, teve alguns machucados leves e foi para um pronto-socorro.

O advogado disse que Igor não estava bêbado e voltava do trabalho, e descreveu o réu como "um cara trabalhador, honesto, do bem, que jamais teve qualquer antecedente criminal em toda a sua vida".

Porsche lança nota à imprensa

"É com profundo pesar que a Porsche lamenta o acidente que vitimou Pedro Kaique Figueiredo. Apresentamos nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos.

A Porsche Brasil reafirma seu comprometimento com a segurança nas estradas e o respeito às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito. A empresa não possui qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente.

Investimos extensivamente em programas de treinamento de condução como forma de ampliar a segurança no uso dos automóveis. Além disso, oferecemos um portfólio de oportunidades para utilização dos veículos em ambientes seguros e controlados

Que a lembrança deste e de outros trágicos acontecimentos inspire a reflexão e a promoção de uma conduta mais segura e responsável"