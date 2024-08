Arquivo pessoal Tia e sobrinho

No último domingo (18), um trágico acidente na região de Morangaba, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, resultou na morte de Débora Mothé, de 43 anos, e seu sobrinho Romulo Cordeiro, de 16 anos. De acordo com a família, Débora teria escorregado enquanto tentava tirar uma foto na cachoeira, e Romulo, ao tentar resgatá-la, também acabou caindo.



O acidente ocorreu em uma área de difícil acesso, o que dificultou o trabalho das equipes de resgate. Após mais de 30 horas de esforços intensos, os corpos de Débora e Romulo foram finalmente recuperados na noite de segunda-feira (19).

Débora Mothé era professora de educação física, enquanto Romulo Cordeiro era estudante do curso técnico integrado em edificações no campus Centro do Instituto Federal Fluminense (IFF). Em resposta à tragédia, a instituição decretou luto oficial e suspendeu as atividades acadêmicas na segunda-feira, conforme comunicado da escola.

Os corpos foram liberados do Instituto Médico Legal na terça-feira (20) e enterrados no mesmo dia na cidade de São Francisco de Itabapoana. O caso foi registrado na 143ª Delegacia de Polícia.

Nota do Instituto Federal Fluminense:

"Com profundo pesar, informamos o falecimento do estudante, Romulo Lopes Cordeiro, do curso Técnico Integrado em Edificações do IFF Campus Campos Centro. O campus decreta luto oficial e as atividades acadêmicas e administrativas estarão suspensas a partir das 14h20min, na data de hoje (19/08).

Nossa comunidade se solidariza com a família e amigos neste momento de dor.

Contamos com a compreensão de todos."

