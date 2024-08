Reprodução/Ansa/AFP Líder da ala militar do grupo faleceu dentro de seu carro

Um bombardeio israelense em Sidon, no sul do Líbano , matou nesta quarta-feira (21) Khalil al-Maqdah, um dirigente das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, o braço armado do Fatah , o mais importante partido palestino.

O líder da ala militar do grupo, que era acusado de orquestrar ataques e contrabandear armamentos na Cisjordânia, faleceu dentro de seu carro, de acordo com uma fonte de segurança libanesa ouvida pela imprensa local.

O membro sênior do movimento liderado por Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), era irmão de Mounir, um dos principais comandantes do Al-Aqsa.

"O assassinato é mais uma prova de que Israel quer incendiar a região e lançá-la em uma guerra em grande escala. As forças de ocupação estão usando sangue palestino para adicionar lenha ao fogo da guerra", declarou um funcionário do Fatah em entrevista à agência AFP.

O assassinato de Al-Maqdah marcou o primeiro ataque de Israel contra um membro de grande relevância do Fatah em mais de 10 meses de confrontos entre o país e o Hezbollah do Líbano após a guerra na Faixa de Gaza ter sido desencadeada.

