A campanha de Kamala Harris celebrará o 89º aniversário da Previdência Social com uma série de eventos direcionados ao público idoso, tradicionalmente mais alinhado aos republicanos. As comemorações incluirão atividades como danças de swing e sorvetes sociais, acontecendo em estados cruciais como Arizona, Pensilvânia, Michigan e Carolina do Norte. Também haverá um evento virtual com artistas como Cathy Richardson, Jay Siegel e Peggy March, homenageando os norte-americanos mais velhos, que têm uma presença significativa nas urnas.

Nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, eleitores com 65 anos ou mais têm uma taxa de comparecimento superior à de qualquer outro grupo. Esse segmento é representativo de quase 10 milhões de eleitores em estados decisivos e constitui cerca de 17% da população do país.

Historicamente, eleitores idosos apoiaram Donald Trump, com uma margem de 7 pontos percentuais em 2016 e 5 pontos em 2020. No entanto, Kamala Harris, agora oficialmente candidata do Partido Democrata, aparece à frente de Trump por 4 pontos percentuais em pesquisas realizadas pelo New York Times e Siena College em estados como Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Entre eleitores com 65 anos ou mais, Harris lidera por 55% a 42%.

Após Joe Biden se afastar da corrida eleitoral por questões de idade, a campanha de Kamala Harris sugeriu que a idade avançada de Trump, 78 anos, também poderia ser um problema. Howard Dean, ex-presidente do Comitê Nacional Democrata, afirmou: "Trump é agora o homem mais velho da disputa, com 78 anos, e ele próprio tem alguns problemas cognitivos, então o jogo está completamente invertido." Kamala Harris tem 59 anos.

Recentemente, Trump propôs a eliminação dos impostos sobre os benefícios da Previdência Social para idosos, que atualmente afetam cerca de 40% dos beneficiários. Embora essa proposta possa ser atraente, especialistas alertam que ela poderia acelerar o risco de insolvência do plano de benefícios para idosos, potencialmente aumentando o déficit orçamentário dos EUA em até US$ 1,8 trilhão até 2035, conforme o Comitê por um Orçamento Federal Responsável.