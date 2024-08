Montagem/ Portal iG Edgar James Bridgemon





Um homem de 24 anos, identificado como Edgar James Bridgemon, foi preso em Paris, Texas (EUA), sob a acusação de tentativa de homicídio após supostamente dar gasolina para seu filho de apenas quatro meses beber. O incidente ocorreu no sábado, na quadra 1300 da Pine Bluff Street, segundo informações da polícia local.

A polícia foi acionada para apoiar os serviços de emergência de Paris, onde descobriram que Bridgemon havia dado gasolina ao bebê com a intenção de tirar a vida da criança. Ao identificar o pai, os policiais o avistaram fugindo a pé. Após uma breve perseguição, ele foi capturado e preso.

Durante o interrogatório, Bridgemon confessou ter dado gasolina ao bebê com o propósito de matar a criança. Ele foi acusado de tentativa de homicídio e fuga da polícia, e a fiança foi estipulada em US$ 255 mil — US$ 250 mil pela tentativa de homicídio e US$ 5 mil por evasão.

A criança foi levada para o Paris Regional Medical Center e, posteriormente, transferida para outro hospital na área de Dallas-Fort Worth para tratamento.

A polícia informou à mídia estadunidense que as investigações continuam em andamento.