Montagem/ Portal iG Lauren Harris e Mark Wilcox





Lauren Harris, de 29 anos, foi condenada a 25 anos de prisão pelo assassinato de Mark Wilcox, um 'sugar daddy' de 65 anos, em sua casa à beira-mar em Colwyn Bay, País de Gales. Apesar da sentença ter saído recentemente, o crime ocorreu no dia 20 de novembro de 2023.

Harris havia convidado os amigos David Webster, de 43 anos, e Thomas Whiteley, de 33 anos, para uma noite de bebidas e drogas. A noite se transformou em violência, com Harris e Webster atacando o idoso com uma faca e uma garrafa de vodka.

Durante o julgamento, realizado no tribunal de Mold Crown, Harris e Webster foram condenados à prisão perpétua, enquanto Whiteley foi absolvido. Harris demonstrou indiferença à gravidade da situação, cantando músicas enquanto era conduzida ao banco dos réus.

Wilcox havia iniciado um relacionamento com Harris para "cuidar dela na aposentadoria", e a acomodou em sua casa, enquanto sua esposa separada, Marcia Wilcox, ainda morava no andar superior. Com dificuldades financeiras, Wilcox começou a enfrentar problemas devido à constante solicitação de dinheiro por parte de Harris, que chegou a retirar £12.000 (aproximadamente R$ 72 mil) de sua conta bancária em apenas cinco meses.

A situação chegou ao fim trágico quando Harris esfaqueou Wilcox duas vezes enquanto ele estava em sua poltrona. Após o crime, Harris fugiu no carro de Wilcox, que acabou se acidentando pouco depois.

Wilcox foi encontrado inconsciente em sua casa, com sinais de violência extrema. Harris foi vista usando os cartões bancários da vítima para retirar dinheiro em caixas eletrônicos.

Durante o interrogatório, Harris negou envolvimento no crime e culpou seus amigos, mantendo sua versão de inocência até o final. Ela não prestou depoimento no tribunal.