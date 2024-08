Divulgação Homem é preso por tentar contrabandear obra falsa de Da Vinci





Um homem foi detido em Madri, na Espanha, por supostamente tentar contrabandear para a Itália uma pintura atribuída ao gênio renascentista Leonardo Da Vinci (1452-1519), mas posteriormente reconhecida como falsa.

A pintura, descrita nos documentos anexos como uma obra original de Da Vinci no valor de 1,3 milhão de euros, é intitulada "Retrato de Giacomo Trivultio" e foi confiada à análise dos especialistas do Museu do Prado, que determinaram que, na realidade, se tratava de uma imitação com um valor máximo de 5 mil euros.

"O relatório dos especialistas concluiu que a obra era uma cópia dos retratos milaneses pintados por volta do final do século 15 e início do século 16", informou a polícia.

Acredita-se que a pintura foi provavelmente feita, com intenção fraudulenta, no início do século 20. "Como tal, seu valor está entre 3 mil e 5 mil euros, e a obra pode ser categoricamente descartada como sendo de Leonardo ou qualquer outro artista italiano da época", acrescenta a nota.

No comunicado à imprensa, a polícia espanhola explicou que a investigação deste caso começou no verão de 2022, quando o indivíduo, cuja identidade não foi revelada, foi detido na alfândega de Modane, uma cidade francesa situada perto da fronteira com a Itália.

Na ocasião, as autoridades francesas constataram que o homem, que tinha saído da Espanha, pretendia levar a pintura em questão para Milão, mas possuía uma licença de exportação expirada, o que tornaria o trâmite ilegal. Desta forma, foi solicitada a intervenção das autoridades espanholas competentes e o exportador foi localizado e preso sob a acusação de "contrabando".