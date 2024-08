Reprodução/Infobae Ex-primeira-dama da Argentina exibe hematomas no olho após agressões de Alberto Fernández





Ex-primeira-dama da Argentina, Fabiola Yañez divulgou fotos com hematomas no rosto e no braço em troca de mensagens, após denunciar o ex-presidente Alberto Fernández por violência física e assédio. As conversas e imagens foram divulgadas nesta quinta-feira pelo site de notícias argentino 'Infobae'.

"Você tem me agredido há três dias seguidos", disse a ex-primeira-dama em mensagem no WhatsApp." Isso não funciona assim, você me agride o tempo todo. É insólito. Não pode me fazer isso quando eu não te fiz nada. E tudo o que tento fazer com a mente centrada é te defender, e você me agride fisicamente. Não há explicação.”, completou.

Confira a troca de mensagens

Segundo as mensagens divulgadas pelo site argentino Infobae, o ex-presidente pediu à mulher que parasse de discutir, argumentando que suas brigas eram causadas por influências externas. Ele finalizou a mensagem pedindo: "Por favor. Venha."

Em resposta, Yañez declarou: "Você está me agredindo de novo. Você está louco." Fernández respondeu que não se sentia bem. Após Yañez afirmar que estava sendo agredida há três dias, o ex-presidente reagiu: "Estou com dificuldade para respirar. Por favor, pare. Estou me sentindo muito mal.”

De acordo com a publicação, Yañez enviava fotos a Fernández, reclamando de atitudes violentas. “E quando você me sacudiu pelos braços, me deixou hematomas. Isso é quando você me sacudiu.” Após enviar uma imagem com um hematoma no olho, Yañez ironizou: "Isso foi quando você me bateu sem querer.”

As mensagens vieram à tona em meio a outra investigação conduzida pelo juiz Julián Ercolini, que também apura possíveis atos de corrupção durante o governo de Fernández. Em conversas com a então secretária particular do ex-presidente, María Cantero, Yañez teria discutido as agressões.

O celular de Cantero foi submetido à perícia judicial como parte do inquérito sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo um produtor de seguros próximo a Fernández, Héctor Martínez Sosa.

Segundo o Infobae, um dos próximos passos do processo é o depoimento de Yañez, embora a data ainda não tenha sido definida. No entanto, espera-se que ocorra em breve.

Yañez, de 43 anos, e Fernández, de 65, foram casados durante todo o mandato presidencial dele, e tiveram um filho em 2022, chamado Francisco. Atualmente, Yañez vive em Madri com o filho, enquanto Fernández reside em Buenos Aires.

Denúncia contra Alberto Fernández



Yañez denunciou o ex-presidente na terça-feira (6), durante uma videoconferência com o juiz federal Ercolini, que ordenou imediatamente medidas de "restrição" e "proteção" para a ex-primeira-dama. As medidas incluem a proibição de aproximação por parte de Fernández e a ordem para que ele não deixe o país.

Yañez relatou que as agressões físicas ocorriam enquanto vivia na Quinta de Olivos, a residência oficial da presidência argentina. Fernández ocupou o cargo de presidente da Argentina de 2019 a 2023.

O ex-presidente, por sua vez, negou as acusações em uma nota publicada nas redes sociais, afirmando que apresentará à Justiça "as provas e testemunhos que mostrarão o que realmente aconteceu".