Reprodução / Guinness Apollo, papagaio-cinzento é extremamente inteligente e quebra recordes

Apollo é famoso na internet pela sua inteligência. Aos quatro anos, sabe um número impressionante de palavras - e foi reconhecido pelo Guinness World Records pela habilidade cognitiva.

O mais impressionante nessa figura falante é que Apollo é um papagaio-cinzento. Estima-se que as habilidades mentais dele se equiparam àquelas de uma criança de 4 anos!

Ele reconhece objetos, cores, números e tipos de material.

Dalton e Victoria Mason, donos dos animais, comentaram para o Guinness sobre a nomeação: “Estamos orgulhosos de fazer a adição do recorde à nossa parede de conquistas, junto com nossa placa de ouro do YouTube .”

Rotina de treinamento e estudos

Apollo foi adotado pelo casal em 2020 e mora na Flórida, EUA. Além de ter uma mente parecida com a de uma criança, também tem a rotina de uma: tem hora para brincar, socializar, comer, dormir e… Estudar!

Durante as sessões de treino e estudo, Apollo começou a desenvolver suas habilidades. Hoje, sabe diferenciar e nomear cores, números e diferentes objetos. Sabe nomes de personagens de diversas séries, também, como Mario Bros.

Ele também faz e responde perguntas cotidianas e consegue levar conversas com pessoas.





Estrela da internet

Os donos de Apollo perceberam que o animal tinha inteligência e talento. Primeiro, pelos parentes impressionados. Depois, pela horda de fãs.

Apollo tem um perfil no TikTok com mais de 2,8 milhões de seguidores e 85,2 milhões de curtidas.

O casal ainda brincou com a situação em entrevista dada pelo recorde: “Diante de uma câmera ou conhecendo pessoas novas, Apollo pode ser um pouco exibido. Ele tem a personalidade de uma diva web, e sabe muito bem como se tornar o centro das atenções”.

Escola da ave

O casal que é dono de Apollo usou a técnica de Irene Peperberg para educar o papagaio-cinzento. A cientista ficou 30 anos educando o pássaro para se comunicar melhor.

O método funciona com duas pessoas uma ao lado da outra, perto do pássaro. Uma faz perguntas e a outra dá as respostas corretas até o animal repetir o comportamento.

“Quando Apollo começou a aprender seus primeiros objetos, cores e materiais, sabíamos que ele seria capaz de realizar muitas das coisas incríveis que Alex fez. Talvez até mais. Não há como saber o que Apollo aprenderá ou quais recordes ele poderá quebrar em seguida”, disse o casal.

