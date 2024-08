La Prensa/Divulgação O padre Fruto Valle, de 80 anos, foi preso na Nicarágua no dia 26 de julho





O regime da Nicarágua iniciou nesta semana uma nova onda de prisões de sacerdotes da Igreja Católica, especialmente na diocese da cidade Matagalpa, que há dois anos era liderada pelo ex-preso político e exilado monsenhor Rolando Álvarez.

Nesta segunda-feira (05), foi confirmada a captura do padre Jarvin Torrez, reitor do Seminário de Filosofia San Luis Gonzaga e pároco da igreja Santa María de Guadalupe, no bairro Guanuca, em Matagalpa.

“Recebemos a informação de que o regime sandinista acaba de sequestrar o Padre Harvin Tórrez (Jarvin Torrez), Reitor do Seminário de Filosofia San Luis Gonzaga da Diocese de Matagalpa”, denunciou o opositor nicaraguense e ex-preso político Medardo Mairena, em um post na rede social X.

Torrez é o mais recente de vários sacerdotes capturados pelo regime nos últimos dias, sem que haja uma explicação oficial sobre essas detenções. “Hoje, a caça contra a liberdade religiosa na Nicarágua continua. A ditadura Ortega Murillo acaba de sequestrar o padre Harbin Torres (Jarvin Torrez), da Ermita Guadalupe, em Matagalpa. Urgimos sua intervenção para a liberdade na Nicarágua. Salve sua igreja”, declarou a defensora de direitos humanos Haydeé Castillo.

Veja galeria de fotos de Daniel Ortega, presidente da Nicarágua



Daniel Ortega, presidente da Nicarágua Reprodução Daniel Ortega, presidente da Nicarágua Reprodução Daniel Ortega, presidente da Nicarágua Reprodução Daniel Ortega, presidente da Nicarágua Reprodução





A advogada Martha Patricia Molina denunciou que “a maioria dos padres sequestrados foi levada com violência, e algumas propriedades, como as casas paroquiais, foram invadidas e tiveram equipamentos, como computadores e celulares, roubados”. Molina, autora do relatório “Nicarágua: Uma Igreja Perseguida”, chama de “sequestros” essas detenções, pois ocorrem sem ordem judicial e sem que até agora tenha sido iniciado qualquer processo contra os sacerdotes presos ou retirados de suas residências.

Alguns sacerdotes foram levados ao Seminário Interdiocesano Nossa Senhora de Fátima, em Manágua, onde são submetidos a um regime de prisão domiciliar de fato. No momento da entrega, os policiais exigem que as autoridades do Seminário assinem um recibo afirmando que os religiosos estão em boas condições.

Entre os religiosos que foram retirados de suas paróquias estão:

- Padre Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador “ad Omnia” (a todo) da Diocese de Estelí.

- Monsenhor Ulises Vega Matamoros, pároco da igreja San Ramón Nonato, em Matagalpa.

- Monsenhor Edgar Sacasa Sierra, vigário da Pastoral da Diocese de Matagalpa e pároco da igreja San Isidro Labrador.

- Padre Víctor Godoy, vigário paroquial da igreja Imaculada Conceição de Maria, em Sébaco.

- Padre Jairo Pravia Flores, pároco da igreja Imaculada Conceição de Maria, em Sébaco.

- Padre Marlon Velásquez, administrador da paróquia Santa Lúcia em Darío, Matagalpa.

- Frade Silvio Romer, da Ordem dos Frades Menores (OFM) e ex-vigário da Catedral Metropolitana de Manágua.

- Padre Raúl Villegas, mexicano, pároco da igreja Nossa Senhora de Guadalupe, em Matiguás.

- Padre Jarvin Torrez, reitor do Seminário de Filosofia San Luis Gonzaga e pároco da igreja Santa María de Guadalupe, no bairro Guanuca, em Matagalpa.

Dos sacerdotes mencionados, sete pertencem à diocese de Matagalpa, um a Estelí e outro a Juigalpa. Presume-se que haja mais sacerdotes presos ou em situação de prisão domiciliar, dos quais não se tem mais informações.

Segundo a investigadora Martha Patricia Molina, restam apenas 22 sacerdotes ativos em Matagalpa, dos 70 que havia há dois anos, devido à perseguição que o regime tem desencadeado contra a Igreja Católica, particularmente contra essa diocese que era dirigida pelo bispo monsenhor Rolando Álvarez.

A comunidade internacional e organizações defensoras dos direitos humanos têm urgido por intervenção para proteger a liberdade religiosa na Nicarágua e salvar a Igreja da repressão do regime Ortega-Murillo.