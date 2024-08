Reprodução: commons Praia da Barra da Tijuca





Um homem do Rio de Janeiro tentou fugir de uma blitz da Lei Seca neste sábado, 3, mas acabou morrendo afogado no mar .

Durante a madrugada do sábado, um carro com quatro pessoas foi abordado na Barra da Tijuca pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

Um dos ocupantes do veículo desceu do carro e fugiu da polícia. Saiu correndo em direção à praia e entrou andando no mar, onde mergulhou e acabou se afogando.

Era cerca de 2h30 da manhã e os policiais chamaram o Corpo de Bombeiros para resgate. Com drones, houve uma operação para encontrar o homem, mas sem sucesso.

O corpo foi encontrado ainda no mar na região da Avenida Lucio Costa 6.900. O homem tinha 25 anos e se chamava Nathan M. Souza.

Prisão de ocupantes do carro

Os outros três ocupantes do carro foram presos. Dentro do veículo, havia drogas e uma arma de fogo.

O grupo foi preso por tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas.