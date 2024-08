reprodução / Twitter Corpo de Bombeiros apaga fogo de avião caído em Birigui





Um avião de pequeno porte caiu no interior de São Paulo neste sábado, 3. As três pessoas a bordo morreram queimadas, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

O avião caiu cerca de 13h52, próximo ao km 5 da rodovia Senador Teotônio Vilela, perto de Birigui. A cidade fica a 521 quilômetros de distância da capital.

A aeronave caiu em um campo e na sequência pegou fogo, deixando as três pessoas a bordo carbonizadas. Os bombeiros extinguiram as chamas.

Os órgãos periciais foram ao local do acidente. Porém, até agora, a identidade das vítimas não é conhecida.

O Cenipa, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que acontecerá "coleta e confirmação de dados, [...] preservação de elementos e a verificação inicial de danos causados à aeronave [...] e levantamento de outras informações necessárias à investigação".

Destroços de avião que caiu em São Paulo Reprodução Twitter Destroços de avião em Birigui, SP reprodução / Twitter





Queda de avião entre Araçatuba e Birigui pic.twitter.com/1Njr2T1bMT — Fernando (@Legalista_) August 3, 2024





Avião monomotor com 3 ocupantes acabou de cair no interior de São Paulo. Em frente ao restaurante Porcada na Fazenda Água Branca, divisa entre as cidade de #Araçatuba e #Birigui . A brigada de incêndio da fazenda tenta apagar o fogo. Não há informações de sobreviventes. #URGENTE pic.twitter.com/U9OCx69DGC — Juliano Romão (@julianoromao) August 3, 2024





Avião monomotor com 3 ocupantes acabou de cair entre as cidade de #Araçatuba e #Birigui no interior de São Paulo. Não há informações de sobreviventes. #URGENTE 🚨 #notícia pic.twitter.com/6Z93IDkZJe — Juliano Romão (@julianoromao) August 3, 2024