Reprodução Homem tenta estuprar comissária de bordo e abre a porta do avião durante voo





Um passageiro de Nova Jersey, nos Estados Unidos, provocou um pouso de emergência em Utah depois de consumir uma quantidade excessiva de maconha, tentar ter relações sexuais com uma comissária de bordo e abrir a porta do avião em pleno voo, segundo autoridades federais.

Eric Nicholas Gapco, de 26 anos, estava no voo 2101 da American Airlines, de Seattle para Dallas, no dia 18 de julho, quando começou a agir de forma descontrolada, segundo o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Utah.

Gapco tirou a camisa, começou a usar cigarro eletrônico, gritando e assediando uma comissária de bordo, propondo sexo a ela. O passageiro, que posteriormente admitiu ter usado maconha antes do surto, também agrediu uma comissária de bordo e tentou abrir as portas externas do avião "várias vezes", segundo autoridades federais.

Quando ele se recusou a voltar ao seu assento, os comissários de bordo algemaram suas mãos e pés com restrições, enquanto o capitão fazia um pouso de emergência em Salt Lake City. Durante o voo, Gapco também tentou entregar uma sacola de pílulas não identificadas a outro passageiro, segundo os promotores.

Ele negou ter usado drogas ilegais, mas posteriormente disse ao policial que o prendeu que havia comido aproximadamente 10 'edibles' de maconha (maconha comestível) sem ter ideia de quão fortes eram.

Gapco foi preso no Aeroporto Internacional de Salt Lake City, onde teria, ainda, quebado uma porta de vidro e cuspiu em um policial durante sua prisão, de acordo com os promotores.

"Ele continuou a ser agressivo" e "combativo com a equipe médica e a polícia", escreveram os promotores em uma moção para sua detenção.

O caso está sendo investigado pelo Escritório de Campo do FBI em Salt Lake City e pelo Departamento de Polícia de Salt Lake City.