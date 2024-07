Um voo da United Airlines teve de ser cancelado por um motivo que surpreendeu os passageiros: o piloto estava bêbado. Um voo da United Airlines teve de ser cancelado por um motivo que surpreendeu os passageiros: o piloto estava bêbado.





Um voo da United Airlines precisou fazer um voo de emergência nos Estados Unidos após um dos pacientes passar mal e vomitar - e afetar boa parte das pessoas a bordo.



Tanto comissários de bordo quanto passageiros começaram a ficar doente depois da pessoa vomitar. Em enjoo coletivo, outras pessoas começaram a pasar mal.

Em um áudio de segurança do voo, gravado do rádio, um dos comissários diz: “Falei com os funcionários e parece que está bem ruim lá atrás. A equipe está vomitando, e os passageiros não param de pedir por máscaras.”

Voo interrompido

O voo ia de Houston, Texas, para Boston, Massachusetts. Porém, precisou parar em Washington após o incidente - classificado como “risco biológico. ”

“Com esse tipo de risco biológico a gente precisa desse avião no chão o quão antes.”

Ao todo, 155 passageiros e seis membros da tripulação precisaram de auxílio médico, e a aeronave passou por “limpeza profunda.”