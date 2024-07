Reprodução Donald Trump pediu ao sobrinho para deixar seu filho deficiente morrer





Donald Trump disse ao seu sobrinho que ele deveria deixar seu filho deficiente morrer e então “mudar-se para a Flórida”. É o que afirma o jornal 'The Guardian', que teve acesso a uma cópia do livro "All in the Family: The Trumps and How We Got This Way", que tem a autoria de Fred C. Trump III, sobrinho do ex-presidente dos Estados Unidos.

Na manhã desta quarta-feira (24), a imprensa estadunidense publicou um trecho detalhando o comentário de Trump sobre seu sobrinho-neto deficiente. Isso ocorreu dias após membros da família na convenção nacional republicana retratarem Trump como um “avô muito carinhoso e amoroso” e "homem de família".

Fred C. Trump III é filho de Fred Trump Jr., irmão mais velho de Donald Trump, que morreu aos 43 anos, em 1981. Executivo imobiliário de sucesso em Nova York, Fred Trump III é, junto com sua esposa Lisa, um ativista pelos direitos das pessoas com deficiência como seu filho, William.

Em 2020, a irmã de Fred Trump III, Mary Trump, publicou suas próprias memórias em "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man". Fred Trump III distanciou-se do livro, mas incluiu a história de como Donald Trump e seus irmãos efetivamente o deserdaram junto com a sua irmã e depois cortaram o financiamento para os cuidados de William.

O caso foi resolvido em 2001. Em seu próprio livro, Fred Trump III descreve uma ligação para seu tio após o funeral de Robert Trump na Casa Branca, irmão mais novo do então presidente, em 2020.

Fred diz que Donald Trump era então “o único” dos Trumps mais velhos que ainda “contribuía consistentemente” para os cuidados de William. Ele contatou seu tio mesmo acreditando que deveria estar pedindo dinheiro de seu verdadeiro avô.

Fred Trump III diz que ligou para Donald Trump depois de vê-lo em Briarcliff, um clube de golfe da família no condado de Westchester, Nova York. Ele diz que descreveu as necessidades de seu filho, os custos crescentes para seus cuidados e “alguma resistência” dos irmãos de Trump.

“Donald levou um segundo como se estivesse pensando sobre toda a situação,” Fred Trump III escreve."Não sei", ele finalmente disse, soltando um suspiro. “Ele não te reconhece. Talvez você devesse deixá-lo morrer e se mudar para a Flórida.”

Fred Trump III escreve: “O quê! O que ele acabou de dizer? Que meu filho não me reconhece? Que eu deveria deixá-lo morrer? Ele realmente disse isso? Que eu deveria deixar meu filho morrer... para que eu pudesse me mudar para a Flórida? Sério?”

Fred Trump III diz que não deveria ter ficado surpreso, pois recentemente ouviu seu tio dizer algo semelhante em uma reunião no Salão Oval com médicos e defensores dos direitos dos deficientes. Nessa reunião, também em 2020, Trump “parecia interessado e até preocupado”, escreve Fred Trump III.

“Pensei que ele havia sido tocado pelo que o médico e os defensores na reunião haviam acabado de compartilhar sobre suas jornadas com seus pacientes e seus próprios familiares. Mas eu estava errado.”

Fred Trump III diz que resistiu, mas evitou uma discussão. No entanto, ele diz que “o comentário de Donald foi horrível”, afirmando que sentiu dor ao ouvir as duras palavras do ex-presidente dos EUA.