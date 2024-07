Polícia Civil do Rio Grande do Sul Sócio de Nego Di, Anderson Boneti é preso

Anderson Boneti , sócio de Nego Di , foi preso nesta segunda, 22, por vender produtos online, mas não entregar. O homem também é réu em outro caso não relacionado por desvio de R$ 30 milhões de uma empresa.

O Ministério Público recebeu em 2021 uma denúncia de que Boneti, aliado a outras sete pessoas, burlaram o sistema de segurança digital do Santander e roubaram a Metalúrgica Gerdau em R$ 30 milhões. Estima-se que apenas R$ 13,7 milhões tenham sido recuperados.

No esquema, o dinheiro foi desviado, e depois lavado em forma de criptomoedas, como explicou o MP. O advogado de Boneti, Julio Cezar Coutinho Júnior , disse que o cliente não está envolvido no caso, mas foi vítima de um hacker.

"Foi feita a venda de bitcoins, que era uma operação rotineira da empresa. Nessa venda de bitcoins, posteriormente eles souberam que havia sido hackeado esse dinheiro. Entendo que os meus clientes, nesse caso específico, foram vítimas e não tiveram qualquer participação."

Caso de desvio

MP afirma que em 2020 um grupo do qual Boneti fazia parte invadiu a conta da metalúrgica no Santander e distribuiu o valor de R$ 30 milhões para CNPJs laranjas. Além de comandar, o dinheiro era revertido para o grupo. Foram 11 transferências diferentes.

Então, o valor foi convertido em criptomoedas para lavagem e "dificultar a determinação da origem, movimentação e localização das quantias de forma ilícita por eles e pelos comparsas".

Desde abril de 2021 o MP trabalha no caso e transformou os oito acusados em réus. Além de Boneti, o ex-jogador Anderson Oliveira — o advogado afirma que ele está "completamente inocente e alheio a isso, até porque ele era o sócio financiador da empresa" — está entre os denunciados.

