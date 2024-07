Reprodução 'Múmias' com 3 dedos chocam especialistas e levantam suspeita de 'alienígenas no Peru





Descobertas no Peru realizadas no ano passado, apontam que supostas 'múmias', que têm impressões digitais que não correspondem às dos humanos, apontam a existência de 'alienígenas' no passado do país.

Joshua McDowell, ex-promotor do Colorado (EUA) e advogado, examinou um dos pequenos corpos — chamado de "Maria" — com três outros médicos dos Estados Unidos. Ele e os especialistas ficaram chocados ao descobrir que as impressões digitais nos corpos semelhantes a ETs eram em linhas perfeitamente retas.

“Essas não eram padrões tradicionais de impressões digitais humanas”, disse McDowell ao jornal britânico Daily Mail. “Não vimos nenhum laço ou redemoinho nas impressões dos dedos ou dos pés”, afirmou ele. “Sou um ex-promotor. Sou advogado de defesa criminal. Já vi muitas impressões digitais. E essas não eram impressões clássicas”, acrescentou.

Mais de meia dúzia das chamadas "múmias alienígenas" foram reveladas pelo controverso jornalista mexicano e entusiasta de OVNIs José Jaime Maussan, que apresentou suas descobertas ao congresso do México. McDowell e os examinadores médicos dos EUA viajaram com Maussan ao Peru em abril para estudar os corpos. Embora a falta de impressões digitais humanas seja intrigante, ele disse que seria "extremamente prematuro" fazer qualquer declaração sobre as origens das múmias.

As impressões digitais das múmias mostraram que elas tinham linhas retas Reprodução O Ministério da Cultura do Peru negou a teoria de cientistas sobre as múmias serem alienígenas, alegando que o corpo era a mistura de partes de diferentes animais Reprodução Críticos descartaram os cadáveres como uma farsa entre homens, enquanto outros alegam que eles são reais e se tratam de alienígenas Reprodução Os cadáveres têm três dedos alongados em cada mão Reprodução As múmias foram encontradas na região de Nazca, no Peru Reprodução





Uma possível explicação para as impressões digitais retas “poderia ter algo a ver com a forma como sua pele foi preservada”, disse ele, observando que é “muito estranho”. “No entanto, nos dedos que estavam expostos, as cristas epidérmicas que vi pareciam estar em linhas principalmente retas”, afirmou.

O corpo de Maria está coberto de terra diatomácea — um tipo de pó branco feito de sedimentos de algas fossilizadas encontrados em corpos de água.

Embora nenhuma determinação oficial tenha sido feita sobre a natureza dos corpos,, McDowell disse que ainda passa horas no caso.

Os “alienígenas” de 1,20 metro de altura foram apelidados de "múmias de Nazca" após terem sido descobertos nesta região do Peru. As múmias viraram manchetes internacionais por suas cabeças alongadas e mãos com apenas três dedos.

Maussan tem declarado que os espécimes são extraterrestres, apesar da oposição de cientistas e autoridades governamentais que dizem que não passam de uma farsa criada por humanos.

Em janeiro, as autoridades peruanas disseram que eram “bonecos” montados com papel, cola, metal e ossos humanos e de animais.

Um crítico, o historiador latino-americano Christopher Heaney, argumentou que as sociedades pré-colombianas no Peru praticavam a modelagem da cabeça, semelhante ao formato das cabeças das múmias, disse ele ao jornal. Os “alienígenas” poderiam ser restos humanos que têm centenas de anos.

Maria, no entanto, não se assemelha a alguns dos outros espécimes menores, de acordo com o Daily Mail. A análise das impressões digitais sugere que algumas das múmias não são bonecos ou foram construídas com algum outro material estranho.

Uma equipe de 10 pesquisadores mexicanos descobriu que 30% do DNA das múmias não é humano, mas de uma “espécie desconhecida”. As cavernas onde as múmias foram encontradas estavam cheias de artefatos pré-hispânicos e se tornaram alvo de saqueadores de túmulos.