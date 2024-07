Reprodução Obama está chateado e acredita que Kamala é 'incompetente' para derrotar Trump, diz jornal





Ex-presidente dos EUA, Barack Obama não endossou a candidatura presidencial de Kamala Harris porque não acredita que a vice-presidente possa derrotar Donald Trump, de acordo com uma fonte próxima à família Biden.

Após a renúncia de Joe Biden à corrida presidencial e seu imediato endosso à vice-presidente, a maioria da elite democrata rapidamente se reuniu em apoio a Harris, algo que deixou a mídia local preocupada em virtude do "silêncio" de Obama.

"Obama está muito chateado porque sabe que ela não pode vencer", disse a fonte da família Biden ao New York Post. "Obama sabe que ela é incompetente. Ela não pode navegar pelas minas terrestres que estão à sua frente.Quando você está concorrendo à presidência, há coisas que você pode e não pode dizer", completou a fonte.

A fonte também não tem grandes esperanças para um debate entre Trump e Harris. Quando Biden ainda estava na corrida, um segundo debate estava agendado para o dia 10 de setembro.

"Espere até o debate... Ela não sabe debater. Ela vai colocar os pés pelas mãos sobre Israel, Palestina e Ucrânia. Ela vai dizer algo realmente estúpido", disse a fonte. "Obama sabia que isso ia acontecer, Joe sabia que isso ia acontecer. Agora ela vai ter que responder a perguntas reais", finalizou.

Após a retirada de Biden, Obama queria a candidatura do senador do Arizona e ex-astronauta Mark Kelly "no topo da chapa", ainda segundo a fonte da família Biden.

Obama encerrou seu papel como senador de Illinois quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, em 2008. O fato de Obama ter persuadido Biden a não concorrer à presidência em 2016, para permitir que Hillary Clinton tivesse uma chance na Casa Branca, também tem sido um ponto de discórdia entre eles, de acordo com a mídia local.