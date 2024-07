Reprodução Bebê nasce com quatro pernas, quatro braços e dois rostos em fenômeno único na Índia





Uma criança na Índia morreu após nascer com quatro braços, quatro pernas e duas faces. Nesta semana, a mãe do bebê, Rama Devi, de 38 anos, foi levada às pressas para um hospital rural quando começou a sentir dores de parto.

No entanto, a equipe do hospital e os moradores ficaram chocados ao descobrir que a criança nasceu com outro corpo que não estava totalmente desenvolvido. Isso fez com que a criança nascesse com dois rostos, pernas e braços.

Os médicos afirmam que as pernas e os braços subdesenvolvidos estavam saindo do peito da criança, que morreu cinco horas após o nascimento. A condição é tão rara que os médicos não têm um nome para ela.

Não está claro como exatamente a criança morreu, embora o bebê não conseguisse amamentar ou consumir leite por conta própria.

Ao ver a aparência incomum do bebê, a equipe do hospital reagiu com medo e rapidamente moveu o bebê para fora, provocando caos no hospital. No entanto, Ramphal, o marido da Sra. Devi, expressou surpresa com o nascimento de seu filho único.

Embora o parto tenha sido simples e sem complicações, ele ocorreu em uma região rural onde as mulheres raramente fazem exames pré-natais, o que pode explicar por que a condição da criança foi uma surpresa.

Embora não esteja claro se essa condição exata já foi vista antes, várias outras formas raras de gêmeos unidos foram relatadas na Índia e em países vizinhos.

Em novembro do ano passado, uma mulher de 30 anos na Índia deu à luz um menino com quatro mãos e quatro pernas. Na Indonésia, em outro caso, os gêmeos nasceram unidos pela pélvis, com três pernas, quatro braços e um pênis, sendo apelidados de "gêmeos-aranha".