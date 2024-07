Reprodução Vídeo mostra atirador de Donald Trump ensanguentado e morto após atentado em comício





Imagens recém-divulgadas mostram policiais locais e um agente do Serviço Secreto ao lado do corpo do atirador Thomas Matthew Crooks, identificado como o responsável pela tentativa de assassinato de Donald Trump durante um comício na Pensilvânia, nos EUA (veja o vídeo ao final da matéria).

O vídeo da câmera corporal, divulgado pelo senador Chuck Grassley de Iowa, mostra o corpo de Crooks e uma trilha de sangue no telhado onde ele feriu Trump e matou um bombeiro no início deste mês.

Um homem, aparentemente um agente do Serviço Secreto, diz a um oficial da Unidade de Serviços de Emergência do Condado de Beaver que Crooks parecia ser a pessoa suspeita que havia sido relatada anteriormente. "Então, este é o cara", diz o agente. "É ele", responde o oficial de serviços de emergência do Condado de Beaver.

O oficial também menciona que um franco-atirador da polícia tirou fotos de Crooks, incluindo uma dele em uma bicicleta. "Esse é o franco-atirador que enviou a foto original e o viu vir de bicicleta, deixar a mochila e depois o perdeu de vista", diz o oficial ao aparente agente do Serviço Secreto. Os dois oficiais então rolam através das fotos do suspeito em um celular.

Veja galeria de fotos do atentado



Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto





Os disparos de Crooks atingiram de raspão a orelha de Trump e feriram três participantes do comício, matando um bombeiro de 50 anos. O atirador foi rapidamente morto por um agente do Serviço Secreto.

Fontes policiais informaram anteriormente ao portal 'The Post' que o Serviço Secreto foi avisado sobre Crooks e até o rotularam como uma "ameaça" 10 minutos antes do comício, mas permitiram que Trump subisse ao palco de qualquer maneira.



Tudo sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump

. Identificação do Atirador: Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi identificado como o atirador que tentou assassinar Donald Trump durante um comício na Pensilvânia.

. Morte do Atirador: Crooks foi morto por agentes do Serviço Secreto.

. Vítimas: Crooks atingiu de raspão a orelha de Trump, matou um bombeiro aposentado de 50 anos e feriu outros dois participantes do comício.

. Histórico de Pesquisas: investigadores detalharam para os legisladores o histórico de pesquisas de Crooks, revelando que ele procurou as datas das aparições de Trump e da Convenção Nacional Democrata.

. Interesse Amplo: o histórico de pesquisas de Crooks também revelou um interesse amplo por pessoas e celebridades de alto perfil, independentemente de sua afiliação política, segundo oficiais do FBI.

. Relato de Trump: em seu primeiro discurso após o atentado, Trump desabafou sobre o caso: "Era pra eu estar morto".

. Reações políticas: políticos de alto perfil, incluindo o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, se dirigiram à nação estadunidense sobre o tiroteio, chamando-o de "um ato hediondo, horrível e covarde".

Veja vídeo