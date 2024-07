Haiyun Jiang Kamala Harris tem número necessário de delegados para substituir Biden nas eleições





De acordo com um levantamento da Associated Press, Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, já tem o número necessário de delegados para se candidatar às eleições dos Estados Unidos.

Na pesquisa, os delegados democratas que irão votar para escolher o candidato do partido nas eleições foram escutados. Kamala alcançou a marca de 2.759 delegados na noite desta segunda-feira (22), enquanto o número necessário para a nomeação é de 1.976 delegados.

Entrevistas individuais e declarações públicas de delegados e comitês estaduais foram os instrumentos usados para fazer o levantamento, que ainda contou com 54 indecisos.

Os delegados representam a vontade dos membros do Partido Democrata de cada estado norte-americano durante as primárias. Esse processo aconteceu no início do ano e foi vencido pelo presidente Joe Biden.

Após Biden desistir de concorrer à reeleição devido a pressões, as atenções se voltaram para Kamala Harris. Lideranças democratas e o próprio Biden anunciaram seu apoio para que ela seja a candidata.

O presidente do Comitê Nacional Democrata afirmou que o nome do partido para disputar a eleição presidencial será revelado até o dia 7 de agosto. Uma votação virtual com os delegados pode ocorrer a partir do dia 1º de agosto.

A convenção do Partido Democrata está agendada para acontecer entre os dias 19 e 22 de agosto, onde o evento oficializará o candidato que disputará a eleição.

Ainda nesta segunda-feira, Kamala Harris fez um discurso em um evento de campanha, adotando um tom de candidata. Ela criticou Donald Trump e afirmou que "sabe lidar com criminosos".