O Senador Joe Manchin está considerando desafiar a Vice-Presidente Kamala Harris pela candidatura presidencial democrata, de acordo com um relatório levantado por jornalistas estadunidenses.

Manchin, um democrata moderado de longa data da Virgínia Ocidental que se tornou independente este ano, está ponderando se deve voltar ao Partido Democrata e concorrer à presidência, disseram fontes próximas ao seu escritório à CNN.

O político de 76 anos pediu para que Biden se retirasse da corrida presidencial na manhã deste domingo (21), poucas horas antes de Biden, de 81 anos, anunciar sua retirada.

“Espero que isso aconteça, porque acho que deixará para ele um legado tremendo como um dos maiores líderes que já tivemos,” disse Manchin no programa “State of the Union” da CNN.

“Digo isso, e cheguei a essa decisão com o coração pesado, que acho que é hora de passar o bastão para uma nova geração.”

Antes de deixar o Partido Democrata para se tornar independente em maio, Manchin anunciou que não buscaria a reeleição para seu assento no Senado, mas voltou atrás quando pressionado sobre isso no início do verão.

“Você nunca deixa de lado qualquer oportunidade política e se afasta disso, então você sempre tem opções, porque a vida é cheia de surpresas. Mas não tenho intenção de concorrer a um cargo político,” disse ele à CNN em junho.

