Geraldo Magela, Agência Senado Damares Alves





O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania deve investigar, a mando do Tribunal de Contas da União , uma lista de presentes que Damares Alves (Republicanos-DF) recebeu durante seu tempo no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A acusação vem de Gleisi Hoffmann , deputada federal do PT. Damares nega que tenha algo errado; ela diz que o documento sumiu já na gestão de Lula (PT).

Desde o início de 2023, Luciane Cavalcante, deputada do PSOL, tem uma representação para recuperar essa lista. O documento foi apagado do sistema do Ministério por uma servidora pública exonerada.

Que presentes Damares recebeu como ministra?

Não é claro quais são os presentes que Damares recebeu como ministra. Além da lista não estar disponíveis, os objetos também não estão no Ministério.

Damares justificou que todos os presentes recebidos foram alimentos, flores, artesanato e pinturas dela mesma.

Após arquivar o processo, o TCU determinou que a investigação deve ser interna e repassou para o MDH.

O que diz a oposição?

Luciene Cavalcante acredita que a lista ser apagada indica irregularidades, como o caso das joias sauditas recentemente deflagrado.

“Por que apagou a lista de presentes? O que está por trás disso? Todo servidor público tem o dever de zelar pelo erário, pelo patrimônio público. Não pode atuar contra a população, e no caso, é relacionado a um esquema de sumiço de provas, que estão sendo investigadas, como o caso das joias também, que inclusive também foi acionado pelo nosso mandato no TCU.” disse em entrevista ao UOL.

Hoffman também comentou sobre o caso, de modo provocativo, na internet: “Agora é a Damares que está na mira do TCU pelo sumiço da lista de presentes que recebeu quando era ministra do inelegível [Bolsonaro]. Parece que não era só o chefe que tinha essa compulsão por se apropriar do que nunca foi dele, mas do estado”.

Damares negou as acusações e disse que o documento sumiu no governo do PT. A assessora da ex-ministra disse: "Ela mentiu descaradamente para movimentar essa horda esquerdista contra mim", disse a senadora. "Querem calar as conservadoras. Mas esse tipo de ação orquestrada não nos intimida."