Um fã de Donald Trump demonstrou todo o seu amor ao ex-presidente dos EUA e tatuou em seu corpo o momento em que republicano ergueu o braço após levar um tiro de raspão na orelha.

Tim Lease, um tatuador de Orlando, na Flórida, ficou espantado quando um homem entrou em seu estúdio e pediu para ser tatuado com a agora famosa imagem de um Trump ensanguentado. Lease, de 41 anos, aceitou o desafio e fez a tatuagem que levou cerca de três horas para ser concluída e custou $700 (3.798 reais).

"Esse cliente, que eu já havia tatuado antes, entrou na loja momentos após o tiroteio," contou Tim ao site What’s The Jam. "Eu havia começado recentemente uma manga temática americana nele. Estávamos sentados no sofá do meu estúdio. A foto icônica apareceu na tela, ele se virou para mim e disse: 'Isso daria uma tatuagem incrível.' Então eu disse: 'Com certeza, irmão, vamos fazer isso agora.' Poucas horas depois, eu terminei e postei. Sabia que iria viralizar. Achei que seria divertido."

"Fiz essa tatuagem puramente por uma espécie de energia histórica, pop cultural, divertida e irônica. Amo tatuar, sou artista minha vida inteira, tanto na música quanto na arte plástica. Então, foi interessante ter essa experiência", concluiu o tatuador.

A postagem no Instagram reuniu mais de 1000 curtidas e muitos comentários contra e a favor do ex-presidente.