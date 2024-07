Montagem/portal iG Menina de 1 ano morre após ter feto crescendo na própria cabeça





Uma menina de um ano morreu após um feto crescer dentro do seu próprio crânio, na China. Os neurocirurgiões realizaram cirurgia na criança, que sofria de inchaço grave na cabeça e atrasos no desenvolvimento. Mas ela acabou não resistindo em quinze dias porque o dano ao seu cérebro era grave demais para sobreviver.

Essa condição extremamente rara, conhecida cientificamente como 'Fetus-in-fetu', afeta aproximadamente 1 em cada 500.000 nascimentos . Apenas 18 casos ocorrendo dentro do crânio foram relatados.

Os médicos ainda não entendem o que causa a condição, mas eles sabem que isso ocorre durante o desenvolvimento dentro do útero - quando gêmeos idênticos, formados quando dois óvulos se dividem, não se separam completamente. Então, um gêmeo fica preso dentro do outro e pode continuar desenvolvendo características como unhas, cabelos e membros.

Em 80 por cento dos casos, o tecido fetal absorvido fica alojado no abdômen, onde os médicos têm uma grande chance de removê-lo sem causar danos ao paciente. Outras vezes, ele foi identificado na boca, no escroto ou no cóccix de uma criança.Mas a condição é quase 100% fatal quando ocorre na cabeça.