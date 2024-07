Reprodução/Globo Tamara Klink





Com coragem e determinação, Tamara Klink, aos 26 anos, enfrentou o rigor do inverno ártico sozinha em um barco. Tamara navegou por 20 dias da França até a Groenlândia, ancorou seu barco em um fiorde e transformou-o em sua casa.

Durante essa aventura, ela viveu com comida enlatada, derreteu gelo para se banhar e, em um de seus passeios, caiu nas águas geladas do Ártico. Sua história de sobrevivência e resiliência foi destaque no programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (7).

Em uma das partes mais desafiadoras de sua jornada, Tamara contou como precisava se adaptar às circunstâncias extremas. "Eu precisei aprender a costurar minha própria pele caso eu tivesse um corte e precisasse recosturar. Também tive que fazer treino de tiro, pois é parte da preparação obrigatória para um lugar onde pode haver ursos polares", explicou. Durante os seis meses em que ficou presa no gelo, ela passou por um intenso isolamento, esperando que o mar congelasse e descongelasse.

Tamara também relatou como lidava com tarefas diárias como ir ao banheiro, tomar banho e lavar o cabelo. "Meu banheiro era um balde de plástico que eu tinha que levar para longe do barco, perto das pedras, para não aparecer nas fotos de drone. Para o banho, eu lavava partes do corpo separadamente. Quando nevava, eu juntava um monte de neve em um balde, derretia e escolhia qual parte do corpo lavar naquele dia", compartilhou.

Quando questionada sobre seus maiores medos, Tamara revelou que a queda no mar era sua maior preocupação. "O maior perigo, eu sabia desde o começo, seria cair no mar. E eu sabia que cair no mar congelado me daria pouca chance de sobreviver". Em uma de suas caminhadas, ela acabou caindo na água gelada ao pisar em uma placa de gelo que se rompeu. "Eu não tive medo, dor ou frio. Eu só tive uma concentração absoluta em encontrar uma maneira de sair da água o quanto antes. Comecei a me arrastar, criar buracos no gelo para ter onde me segurar e, aos poucos, consegui sair".

Esta experiência transformadora fez de Tamara Klink a primeira mulher a 'invernar' sozinha no Ártico, um feito que demonstra sua incrível determinação e preparo para enfrentar os desafios mais extremos da natureza.