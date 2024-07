Reprodução/Instagram Keir Starmer é líder do Partido Trabalhista do Reino Unido





O Partido Trabalhista celebrou uma vitória esmagadora nas eleições para o Parlamento britânico, retornando ao poder após 14 anos. A legenda de centro-esquerda superou o mínimo necessário de assentos para garantir a maioria durante a madrugada desta sexta-feira (5).

Para vencer as eleições, era necessário conquistar 326 dos 650 assentos disponíveis no Parlamento do Reino Unido. Até a última atualização, os Trabalhistas haviam alcançado 332 assentos, contra 72 dos Conservadores.

Com o triunfo, é esperado que Keir Starmer, do Partido Trabalhista, seja nomeado como o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Em seu discurso, Starmer prometeu começar a trabalhar imediatamente para melhorar o país com "grande responsabilidade".

A mídia britânica está tratando o resultado como uma "goleada" dos Trabalhistas. Em contrapartida, o Partido Conservador, liderado pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, sofreu uma de suas maiores derrotas na história.

O atual primeiro-ministro, Rishi Sunak, reconheceu a derrota e afirmou ter ligado para Starmer para parabenizá-lo. A eleição marca um ponto de virada na política britânica, com o Partido Trabalhista retornando ao poder após mais de uma década, e sinaliza mudanças significativas para o futuro do país.